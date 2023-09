information fournie par So Foot • 07/09/2023 à 23:49

Neymar : « C’est possible que le championnat saoudien soit meilleur que la Ligue 1 »

Pas touche à la Ligue des talents.

Quelques jours après avoir quitté le Paris Saint-Germain pour rejoindre Al-Hilal et l’Arabie saoudite, Neymar, présent en conférence de presse avec la sélection brésilienne, est revenu sur ce transfert. Et notamment sur ce qui est proposé là-bas au niveau du ballon rond : « Le foot est le même là-bas, le ballon est rond, comme partout. Vu les grands noms qui composent le championnat saoudien aujourd’hui, c’est possible qu’il soit meilleur que la Ligue 1. » …

FP pour SOFOOT.com