information fournie par So Foot • 15/12/2023 à 10:25

Neymar avait recommandé Christophe Galtier à Al-Hilal

On tient sans doute la seule bonne nouvelle de la journée de Christophe Galtier.

Ce vendredi, l’ancien entraîneur du PSG et du LOSC est jugé, au tribunal correctionnel de Nice, pour des faits de harcèlement moral et de discrimination dont il aurait été l’auteur pendant son mandat sur le banc de l’OGC Nice (2021-2022). Mais l’entraîneur français a toujours la cote, du moins auprès des pays du Golfe, lui qui coache actuellement l’équipe d’Al-Duhail, cinquième de la Qatar Stars League et surtout club détenu par le cheikh Tamim ben Hamad Al Thani, également propriétaire du PSG. Le Parisien nous apprend ce jeudi que le technicien aurait pu finir totalement ailleurs puisque Neymar, qu’il a entraîné au PSG, aurait glissé son nom à sa direction pour prendre les rênes d’Al-Hilal (où le Ney a signé cet été pour près de 90 millions).…

CD pour SOFOOT.com