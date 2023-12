Nexity se lance dans l'énergie solaire

Nexity, premier promoteur immobilier français, qui mise sur la diversification de ses activités pour pallier la crise de la construction neuve, a annoncé mardi la création d'une nouvelle entité spécialisée dans le déploiement de panneaux solaires.

( AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER )

Baptisée Nexity Solaire, cette entité "va s'appuyer sur l'expérience du groupe en matière d'aménagement durable et sur son expertise bas carbone", promet l'entreprise dans un communiqué.

"Les installations déployées par Nexity Solaire pourront prendre la forme de fermes photovoltaïques, de panneaux en toiture ou sur ombrières pour produire de l'énergie verte, générant ainsi des revenus complémentaires ou permettant d'atteindre l'autoconsommation", affirme le groupe.

Cette nouvelle offre s'adresse aux "collectivités désireuses d'identifier des zones favorables au déploiement des énergies renouvelables" ainsi qu'aux "propriétaires privés et publics souhaitant valoriser leurs fonciers non constructibles, leurs surfaces de toitures et leurs parcs de stationnement".

Nexity subit, comme tous les acteurs de l'immobilier, le coup d'arrêt de la construction neuve, prise en étau entre des coûts qui ont nettement grimpé et un pouvoir d'achat des acquéreurs rogné par l'inflation et surtout l'accès raréfié aux crédits.

Le groupe, qui multiplie les incursions en-dehors de la promotion immobilière, son cœur de métier historique, a ainsi annoncé ces derniers mois se lancer dans l'assurance vie ou dans la "revalorisation" de sites commerciaux en partenariat avec Carrefour, en plus de développer les résidences gérées (seniors ou étudiantes).

Un autre gros promoteur, Altarea, a également annoncé il y a quelques mois se lancer dans les installations photovoltaïques, dans le cadre d'une stratégie de diversification encore plus large.