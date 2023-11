Newcastle fait tomber Arsenal

Dans une rencontre disputée, Newcastle a pris le meilleur sur un Arsenal inoffensif. De quoi poursuivre une semaine de rêve pour des Magpies qui reprennent leur marche en avant en championnat, tandis qu'Arsenal n'est plus invaincu en Premier League cette saison.

Newcastle 1-0 Arsenal

But : Gordon (64 e ) pour les Magpies

Après avoir terrassé Manchester United à Old Trafford en Cup mercredi et dans une ambiance électrique, Newcastle a pris le meilleur dans le duel de gros bras du week-end en Premier League sur un but de renard de Anthony Gordon. De quoi revenir temporairement à trois points des places qualificatives en Ligue des Champions, alors qu’Arsenal chute pour la première fois en championnat cette saison et laisse à City le fauteuil de leader pour ce samedi soir. Lancée au chant des trompettes, en mémoire aux morts des deux Guerres mondiales, la partie a en tout cas débuté tambour battant, les troupes de Eddie Howe faisant valoir leur science du pressing aux visiteurs.…

Baptiste Brenot pour SOFOOT.com