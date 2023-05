information fournie par So Foot • 22/05/2023 à 23:50

Newcastle concède le nul contre Leicester, mais file en Ligue des champions

Newcastle 0-0 Leicester

Ne pas perdre un match qu’il devait gagner, Newcastle sait désormais faire.

Et ce lundi soir, cette qualité a même permis aux Magpies d’officialiser leur présence en Ligue des champions la saison prochaine. Car en accrochant un match nul et vierge à domicile contre Leicester lors de la 37 e journée de Premier League, grâce notamment à une parade de Pope dans le temps additionnel dégoûtant Castagne, les locaux ne peuvent plus être rejoints par Liverpool (cinquième avec quatre points de retard, à une marche de la fin du championnat). Si elle aurait mérité de s’imposer, la bande d’Howe peut donc quand même être satisfaite de sa soirée.…

FC pour SOFOOT.com