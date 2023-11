Newcastle 2023 vs PSG 2013 : le jeu des 7 différences

Nouveau riche depuis deux ans, Newcastle affronte le PSG ce mardi. Il y a dix ans, les Parisiens vivaient les premières années du rachat des Qataris. Alors, comment les Magpies version saoudienne se situent-ils par rapport à leurs prédécesseurs ?

L’effectif de Newcastle est plus onéreux

Évidemment, Arabie saoudite et Qatar riment avec argent. Et malgré ce que l’on pourrait croire, l’effectif de Newcastle de cette saison serait plus cher que celui du PSG version 2013-2014. En tout cas, selon Transfermarkt. Le site de référence en valeur marchande évalue le groupe des Magpies à 650 millions, alors que celui des Parisiens ne valait « que » 402 millions. Même lorsque l’on prend en compte l’inflation, l’effectif francilien vaudrait moins d’un demi-milliard, aujourd’hui.

Les Magpies sortent plus facilement le chéquier

Cela veut donc dire que les Geordies sont plus à l’aise au moment de signer des gros chèques. L’été précédant la troisième saison de QSI à Paris est celui de l’arrivée d’Edinson Cavani dans la capitale, pour 64 millions d’euros. Dès leur premier été à Newcastle, les Saoudiens ont envoyé plus de 70 millions sur Alexander Isak, avant de mettre 60 millions il y a cinq mois sur Sandro Tonali. En quatre mercatos, les Magpies ont déjà signé dix recrues à plus de 30 millions (Isak, Tonali, Gordon, Barnes, Joelinton, Guimaraes, Livramento, Botman, Wood, Willock). En cinq mercatos, le PSG n’en comptait que six (Cavani, Pastore, Lucas, Lavezzi, Thiago Silva, Marquinhos).…

Par Léo Tourbe, avec Martin Leblanc pour SOFOOT.com