Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Neuf pays européens appellent à des emprunts communs face au coronavirus Reuters • 25/03/2020 à 14:31









NEUF PAYS EUROPÉENS APPELLENT À DES EMPRUNTS COMMUNS FACE AU CORONAVIRUS BRUXELLES (Reuters) - Neuf pays de l'Union européenne, dont la France, l'Italie et l'Espagne, ont appelé mercredi à la création d'un "instrument de dette commun" afin de financer le soutien aux systèmes de santé dans le combat contre la pandémie de coronavirus, selon un document que Reuters a pu consulter. Les dirigeants de l'UE doivent s'entretenir par visioconférence jeudi et la lettre, datée de mercredi, intervient au lendemain du constat de désaccord des ministres des Finances de la zone euro sur l'émission en commun d'obligations. "Nous devons travailler sur un instrument de dette commun émis par une institution européenne pour lever des fonds sur le marché", écrivent les signataires de cette lettre. "Cet instrument de dette commun devrait avoir un montant et une maturité suffisants pour être pleinement efficace et éviter des risques de refinancement aujourd'hui comme à l'avenir", ajoute la lettre, adressée au président du Conseil européen, Charles Michel. Le document, également signé par les dirigeants portugais, irlandais, luxembourgeois, slovène, belge et grec, appellent aussi l'UE à "étudier d'autres outils comme un financement spécifique pour les dépenses liées au coronavirus dans le budget de l'UE" pour 2020 et 2021. (Andrey Khalip, version française Marc Angrand)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.