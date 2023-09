Nemanja Matić ne voit pas de différence la Premier League et la Ligue 1

Depuis Salma Hayek, à Rennes on a toujours aimé les stars.

Arrivé au Stade rennais en août dernier, Nemanja Matić s’adapte doucement à son nouveau club et à son nouvel environnement. Le Serbe, qui a signé un contrat de deux ans, s’est confié à RMC Sport. Et lorsqu’on lui demande les différences entre la Ligue 1 et la Premier League, où il a évolué durant près de dix ans, le milieu de terrain se la joue langue de bois: « La Ligue 1 me rappelle la Premier League… Je trouve que toutes les équipes sont assez similaires en termes de qualité et tout le monde peut battre tout le monde. Le rythme du match est d’un haut niveau, donc si je devais comparer ce serait avec la Premier League oui.» …

