Nemanja Matić au Stade rennais : bien plus qu’un transfert

En chipant Nemanja Matić à la Roma, le Stade rennais a mis la main sur un joueur d'expérience qui doit l'aider à franchir un nouveau cap sportif et d'image. La confirmation d'un changement de dimension, enclenché depuis quelques années et qui s'accompagne forcément d'objectifs plus élevés.

Ils sont sans doute nombreux, ce lundi soir, à s’être pincés pour y croire. Au lendemain d’une démonstration inaugurale contre Metz au Roazhon Park (5-1), où voir Rennes planter quatre, cinq ou six buts est presque devenu une extraordinaire banalité ces deux dernières années, le Stade rennais a officialisé l’arrivée de Nemanja Matić, à travers un clip dépassant le million de vues. Ce transfert inattendu, estimé à un peu plus de deux millions d’euros, était en vérité devenu un secret de polichinelle depuis quelques jours, l’international serbe étant même arrivé la veille à l’aéroport, où plusieurs dizaines de supporters s’étaient déplacés pour l’accueillir. Rien à voir avec la traditionnelle folie des supporters en Turquie ou celle au Brésil pour Dimitri Payet, mais quasiment du jamais-vu pour une recrue chez les Rouge et Noir.

