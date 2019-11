Neige : un mort et 200 000 foyers privés d'électricité

La nuit de jeudi à vendredi aura été particulièrement difficile en raison des intempéries, mais l'épisode neigeux prend progressivement fin et un seul département est encore en alerte orange ce vendredi matin, il s'agit de la Saône-et-Loire pour neige et verglas en raison de chutes de neige, a indiqué Météo-France, qui a levé la vigilance orange pour six autres départements du Sud-Est. La perturbation qui a affecté la vallée du Rhône jeudi « s'évacue progressivement vers le nord, seul l'ouest de la Saône-et-Loire conserve encore des chutes de neige assez continues pour les prochaines heures », relève Météo-France dans son bulletin matinal.Les départements de l'Ardèche, du Rhône, ainsi que ceux de la Loire, l'Ain, l'Isère et la Drôme, sont repassés en vigilance jaune neige-verglas vendredi « pour quelques heures », a précisé l'institut. Les chutes de neige ont atteint 15 centimètres à l'aérodrome de Lyon Saint-Exupéry et à Saint-Étienne, et 30 centimètres dans le massif du Vercors. La neige, tombée en abondance jeudi dans le sud-est du pays, a semé la pagaille dans le trafic ferroviaire et prive 200 000 foyers d'électricité ce vendredi matin, dans les départements de l'Ardèche, de la Drôme, de l'Isère et du Rhône, a expliqué le directeur de la communication d'Enedis à BFM TV. Il a expliqué que « les accès sont très difficiles pour les techniciens ». Entre « 1 000 et 1 500 personnes » seront mobilisées...