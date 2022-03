Négociations Russie-Ukraine : Moscou jugée sur "les actes, pas les annonces", souligne la France

"On voit que la guerre continue à se jouer sur la totalité du territoire ukrainien", selon le Quai d'Orsay, malgré les annonces de Moscou de réduire son activité militaire en Ukraine.

Des soldats ukrainiens à Trostyanets, en Ukraine, le 29 mars 2022. ( AFP / FADEL SENNA )

Les avancées supposées dans les négociations entre la Russie et l'Ukraine pourrait être une manœuvre pour "gagner du temps", a déclaré mercredi 30 mars la porte-parole de la diplomatie française, qui a souligné la France jugera Moscou sur "les actes, pas les annonces".

"Il faut être très prudent dans l'évaluation des avancées de la négociation", ainsi que des annonces de "réduction radicale" de l'activité militaire russe à Kiev et Tcherniguiv (Nord), a relevé Anne-Claire Legendre sur franceinfo . Après trois heures de négociations à Istanbul, le chef de la délégation russe et représentant du Kremlin, Vladimir Medinski, a fait état mardi de "discussions substantielles" et dit que les propositions "claires" de Kiev en vue d'un accord seraient "étudiées très prochainement et soumises au président" Vladimir Poutine.

"Entretenir la confusion"

"Nous devons juger sur les actes ce que la Russie a à mettre sur la table" , a insisté la porte-parole, ajoutant la voix de la France au concert de scepticisme occidental sur les avancées possibles vers un cessez-le-feu et une solution diplomatique au conflit. "On a vu par le passé plusieurs rounds qui n'ont donné aucun résultat", a-t-elle rappelé en référence aux pourparlers russo-ukrainiens en cours depuis le début de l'offensive russe en Ukraine le 24 février.

"On a aussi vu sur d'autres terrains la Russie jouer le jeu de la négociation pour gagner du temps, pour aussi entretenir une certaine confusion dans l'esprit des opinions publiques", a-t-elle souligné, dans une allusion à la Syrie.

"La Russie n'a pas utilisé le mot de retrait.(..) On voit que la guerre continue à se jouer sur la totalité du territoire ukrainien", a souligné la porte-parole du ministère français des Affaires étrangères. "Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que de fait l'offensive russe a rencontré un certain nombre d'obstacles , des obstacles logistiques internes mais aussi une résistance ukrainienne qu'elle n'avait pas anticipée (..)", a pointé Anne-Claire Legendre.

Emmanuel Macron s'est entretenu mardi avec Vladimir Poutine. La présidence française n'avait pas voulu ensuite commenter les résultats des pourparlers russo-ukrainiens à Istanbul.