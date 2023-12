Négociation sur l'emploi des seniors: premier rendez-vous le 22 décembre

Les partenaires sociaux se retrouveront le 22 décembre pour un premier rendez-vous consacré à la négociation sur l'emploi des seniors qui doit en principe s'achever mi-mars, a-t-on appris lundi de sources syndicales et patronales.

Patronat et syndicats ont rendez-vous à 9H dans les locaux du Medef pour cette réunion consacrée à cette négociation qui doit aussi porter sur la création d'un compte épargne temps universel (Cetu), les transitions et reconversions professionnelles et l'usure professionnelle.

"Cette réunion a pour objectif d'arrêter le calendrier de travail des réunions plénières et la méthode de travail et de négociation", a indiqué à l'AFP le négociateur du Medef Hubert Mongon, confirmant une information de l'AEF.

Le premier rendez-vous doit durer deux heures, a confirmé Michel Beaugas (FO).

Dans le "document d'orientation" qui doit servir de base aux discussions, le gouvernement s'est fixé pour objectif "d'atteindre le plein emploi des seniors". Il s'agit concrètement de passer à un taux d'emploi pour les 60-64 ans de 65% "à l'horizon 2030" (contre 36,2% en 2022, soit -12,3 points par rapport à la moyenne européenne).

Le ministre du Travail Olivier Dussopt a dit dimanche souhaiter que l'âge d'accès à une indemnisation plus longue pour les chômeurs âgés soit relevé de deux ans, à la suite de la réforme des retraites.

La durée maximale d'indemnisation est actuellement de 18 mois jusqu'à 52 ans, 22,5 mois pour les 53-54 ans et 27 mois pour les 55 ans et plus.

"Fin juin 2022, sur 550.000 personnes de 55 ans et plus couvertes par l'assurance chômage, 400.000 sont indemnisées", selon des données de l'Unédic.

"On n'est pas là à faire des cadeaux (aux seniors au chômage), on fait face à des personnes en difficulté", souligne Olivier Guivarch (CFDT), alors que les seniors ont plus de mal à retrouver un emploi. Il admet "qu'il y aura quand même des mesures seniors qui tiendront compte du nouvel âge légal", mais dit-il, "on peut créer des filets de sécurité".

Denis Gravouil (CGT) regrette lui que le gouvernement envisage seulement de "raccourcir les droits à l'assurance chômage, durcir la borne d'âge, reporter l'âge de la retraite de deux ans, et ne propose rien aux gens qui n'ont ni retraite ni emploi".

"On va avoir des chômeurs âgés qui vont se retrouver en fin de droits beaucoup plus tôt et en retraite beaucoup plus tard, sans rien entre les deux ou au mieux le RSA (environ 608 euros pour une personne, Ndlr)", s'inquiète-t-il.