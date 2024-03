National : Villefranche se relance, Sochaux miraculé

La région lyonnaise ne sait pas sur quel pied danser.

Le FC Villefranche Beaujolais a enfin pris des points et mis fin à sa série de cinq défaites consécutives. Ce mardi, du côté d’Avranches, les hommes d’Alain Pochat, revenu dans la semaine pour remplacer Romain Revelli, se sont aisément imposés (1-3) . Grâce à Idrissa Ba, auteur d’un doublé, et Moura Louzif, les Caladois sortent de la zone rouge et remontent à la 12 e place de National. Dans ce championnat où tout est possible, ils comptent bien mettre la pression sur les équipes de première partie de tableau.…

EL pour SOFOOT.com