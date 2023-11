National : Rouen passe deuxième, Châteauroux chute encore

L’homme de la soirée, côté National ?

Sans doute Lepaul, qui a été l’auteur d’un doublé (un tacle gagnant en renard des surfaces, et un penalty) et qui a créé la surprise avec la lanterne rouge Épinal en renversant Nîmes (dixième) à l’extérieur… alors que les Crocos avaient ouvert le score par le puissant Mbina, lancé en profondeur au bout d’une poignée de secondes. En revanche, le but de ce vendredi est signé Pierre : contre Le Mans (cinquième), qui a plus tard réduit le score de près par l’ancien de l’Olympique de Marseille Rabillard, le milieu d’Avranches (neuvième) a bien ouvert son pied pour faire le break après l’ouverture du score de son partenaire Kérouédan via une jolie tête plongeante. C’est également un coup de casque qui a permis à Morente de mettre Martigues (sixième) sur de bons rails, à Villefranche (quatrième). De son côté, Dijon (septième) a trouvé la faille devant Versailles (douzième) grâce à Sahid sur un centre en retrait au retour des vestiaires et a doublé la mise par l’entrant Irié (même si Baaloudj, à l’arraché, a empêché le clean sheet ).…

FC pour SOFOOT.com