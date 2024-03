information fournie par So Foot • 01/03/2024 à 22:41

National : Niort, Martigues et Nancy avancent, coup d’arrêt pour Dijon

National : Niort, Martigues et Nancy avancent, coup d’arrêt pour Dijon

Les dauphins niortais.

La 23 e journée de National a commencé à un horaire plus qu’inhabituel : 15 heures ! En raison d’un éclairage défectueux, Niort a dû recevoir Marigane-Gignac en pleine journée ce vendredi et c’est peut-être ce qui a gêné les hommes de Philippe Hinschberger, ballottés par les pensionnaires de la zone rouge. Après avoir concédé l’ouverture du score, Niort a pu compter, comme souvent, sur Nesta Elphege auteur d’un doublé, dont un penalty à la 82 e minute, pour finalement se défaire des Provençaux (3-2) et consolider sa deuxième place.…

EL pour SOFOOT.com