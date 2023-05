National : les enjeux d’une dernière journée brûlante

Gaoussou TRAORE of US Concarneau and Ryad HACHEM of Red Star during the National 1 match between Red Star FC and US Concarneau on April 7, 2023 at Bauer stadium in Saint Ouen l'Aumone, France.(Photo by Loic Baratoux/Icon Sport)

L’édition 2022-2023 de National rendra son verdict ce vendredi (21h), à l’issue d’une dernière journée à ne manquer sous aucun prétexte. De la lutte pour la montée à la bataille pour éviter la descente, voici les enjeux d’une soirée qui s’annonce palpitante.

Concarneau et Dunkerque touchent au but, le Red Star et Martigues en embuscade

À 90 minutes du coup de sifflet final, on ne sait toujours pas qui aura droit à son rond de serviette en Ligue 2 la saison prochaine. Aucune équipe n’a outrageusement dominé l’exercice 2022-2023, aucun écart significatif n’a jamais été creusé et c’est la raison pour laquelle l’indécision est encore de mise. Une tendance se dégage toutefois, puisque Concarneau et Dunkerque abordent l’ultime journée avec deux points d’avance sur leurs poursuivants. S’ils s’imposent ce vendredi, respectivement à Orléans et au Mans, Bretons et Nordistes composteront donc leur billet pour l’étage supérieur. Ce serait une grande première pour l’USC et un retour express pour l’USLD, relégué l’an passé. À l’affût, le Red Star de Habib Beye (3 e ) est dans l’obligation de battre Saint-Brieuc et d’espérer un faux pas de l’une des deux formations de tête pour s’inviter dans l’ascenseur. Il en va de même pour Martigues (4 e ), qui était pourtant leader la semaine dernière, avant de se tirer une balle dans le pied en dérapant à Bastia-Borgo, bon dernier (3-0). Les Sang et Or recevront Versailles, longtemps aux avant-postes, mais hors course après trois défaites d’affilée. À noter qu’il existe un scénario dans lequel les quatre prétendants se retrouveraient ex aequo, avec 60 points chacun. Une situation folle favorable aux Martégaux et aux Concarnois, qui s’en sortiraient au petit jeu des confrontations directes.

Par Raphaël Brosse pour SOFOOT.com