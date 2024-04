information fournie par So Foot • 19/04/2024 à 22:16

National : le Red Star s’incline, mais officialise sa montée en Ligue 2

Revoilà Florian Raspentino !

Auteur de sept réalisations cette saison (dont cinq depuis le mois de mars), l’ancien Marseillais de 34 ans en a ajouté une huitième ce vendredi soir lors de la 30 e journée de National : après avoir vu ses partenaires Lucas Calodat (volée maîtrisée) et Léo Fichten (frappe à l’entrée de la surface) trouver le chemin des filets en faveur de GOAL (quatorzième), l’ex de Bastia a lui aussi emprunté la même voie pour assurer une victoire facile aux siens contre Marignane-Gignac (quinzième) dès la première mi-temps d’un duel important pour le maintien. Dans cette lutte contre la relégation, Nîmes a fait une très belle affaire en s’imposant à Orléans (dixième) : grâce à un penalty transformé avant même le quart d’heure de jeu, Orphé Mbina permet aux Crocodiles de monter en treizième position du championnat. Avranches signe également une jolie opération puisqu’avec son succès sur Châteauroux (onzième) sur la plus courte des marges (but d’Alan Kerouedan, qui a facilement effacé le gardien adverse pour faire mouche), les Normands s’emparent de la seizième place à deux longueurs de la précédente.…

FC pour SOFOOT.com