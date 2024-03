National : le Red Star concède le nul contre le dernier, Martigues s’incline

La surprise (presque complète) du chef, en l’occurrence du Red Star.

Sur la pelouse de Cholet, lanterne rouge du championnat et quasiment condamné à la descente, le leader de National a failli chuter lors de la 27 e journée : les locaux ont en effet surpris le favori grâce à un penalty transformé par Yankuba Jarju au retour des vestiaires, mais le patron a finalement fait parler la logique en égalisant sur la fin via Hacène Benali de la même façon. De son côté, Épinal (dix-septième) n’a pas su créer le même genre d’exploit contre plus fort que lui : opposés au Mans, désormais quatrième provisoire, les visiteurs se sont inclinés en raison d’une grossière et décisive erreur de relance dont Mehdi Boussaïd a profité avant la demi-heure de jeu.…

FC pour SOFOOT.com