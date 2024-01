information fournie par So Foot • 08/01/2024 à 11:19

Nassim Akrour est devenu le plus vieux joueur à disputer un 32e de finale

L’immortel Akrour.

Ce dimanche, lors du 32 e de finale de la Coupe de France entre Chambéry et Toulouse (0-3), Nassim Akrour est entré dans l’histoire de la compétition. Entré en jeu à la 70 e minute de jeu, l‘attaquant de 49 ans est devenu le joueur le plus âgé à disputer un 32 e de finale de CDF. Ancien international algérien, Nassim Akrour, qui est arrivé à Chambéry en 2020, a un contrat qui court jusqu’en juin 2024 avec le club de National 3. Et après ça ? Celui qui est passé amateur depuis la fin de son aventure professionnelle avec le Grenoble Foot 38 n’a pas encore évoqué l’arrêt définitif de sa carrière de joueur.…

JBC pour SOFOOT.com