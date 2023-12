information fournie par So Foot • 21/12/2023 à 19:50

Nasser al-Khelaïfi soutient toujours l’UEFA et se moque de la Superligue

C’est ce qu’on appelle une volée parfaite.

Après la décision de la cour de justice de l’Union européenne, c’est l’ensemble du monde du football qui s’en mêle. D’un côté, ceux qui vont du côté de Florentino Pérez soutenant la Superligue, de l’autre, ceux qui rejettent cette réforme. Nasser al-Khelaïfi, président du Paris Saint-Germain et de l’Association européenne des clubs s’est rangé auprès de l’UEFA dans la deuxième catégorie. Le dirigeant a indiqué que le club parisien « rejette totalement et complètement tout projet de soi-disant Superligue, ce qui a été le cas depuis le premier jour et le restera toujours ». …

EL pour SOFOOT.com