information fournie par So Foot • 05/07/2023 à 23:31

Nasser Al-Khelaïfi perquisitionné juste avant la présentation de Luis Enrique

Le pourquoi du comment du retard.

Ce que l’on savait : la conférence de presse de présentation de Luis Enrique a été retardée d’un peu plus de trois heures suite à l’arrivée tardive de Nasser Al-Khelaïfi. Ce que l’on nous a dit : son avion a eu du retard. Ce qu’ils ont fait : improviser une visite guidée du nouveau Campus de Poissy pour les journalistes qui avaient fait le déplacement. Ce qu’ils n’ont pas fait : expliquer que le président du PSG aurait en réalité été reçu par un juge d’instruction et des policiers de l’Office central de lutte contre le crime organisé en sortant de son avion plus tôt dans l’après-midi.…

MD pour SOFOOT.com