information fournie par So Foot • 09/08/2023 à 12:12

Naples sur le point de recruter un talent de Reims

Un intermittent du spectacle en remplace un autre.

Après un prêt en demi-teinte du côté de Naples, Tanguy Ndombélé est rentré à Tottenham. L’international français s’est encore fait remarquer pour son irrégularité chronique et n’a pas réussi à déloger Stanislav Lobotka ou André-Frank Zambo Anguissa de l’entrejeu. Le champion d’Italie en titre s’est donc intéressé à la Ligue 1 pour le remplacer et aurait jeté son dévolu sur Jens Cajuste. Selon les informations de L’Équipe , le club de Campanie et le Stade de Reims sont tombés d’accord mardi pour un transfert autour de 12 millions d’euros.…

EL pour SOFOOT.com