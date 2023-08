information fournie par So Foot • 23/08/2023 à 18:08

Nantes tient sa nouvelle recrue

Est-ce qu’il va sauver la tête d’Aristouy ?

Après avoir recruté Marquinhos et Douglas Augusto, le FC Nantes continue son mercato au Brésil et vient d’annoncer le recrutement du jeune ailier droit Adson. Le joueur a signé un contrat de cinq ans en provenance du SC Corinthians. Le montant du transfert s’élève à 6 millions d’euros. Selon L’É quipe, les deux clubs étaient en discussion depuis le début du mois. Le montant du transfert est estimé à six millions d’euros. Adson a joué 114 matchs aux Corinthians pour 13 buts marqués.…

ARL pour SOFOOT.com