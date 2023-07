Nantes recrute un recruteur !

Waldemar KITA president of Nantes during the training session at Stade de France on April 28, 2023 in Paris, France. (Photo by Anthony Dibon/Icon Sport)

C'est la grande nouveauté de la rentrée au FC Nantes : la Maison jaune va se doter d'une nouvelle cellule de recrutement - plus de deux ans après la dissolution de la précédente - dirigée par le désormais ex-Lorientais Baptiste Drouet. Pour enfin rattraper son retard dans le domaine ?

« C’est quelque chose qu’il faut absolument mettre en place. On va commencer par une personne, et il faut trouver la bonne personne, pour qu’elle suive les joueurs toute l’année en France et à l’étranger et être capable, une fois que le coach a défini le profil qu’il souhaite, de lui proposer plusieurs choix. Il faut progresser sur ce point. Travailler beaucoup n’a jamais été un problème, mais on doit être plus professionnels. Ça passe par une cellule de recrutement. » Pour une fois, Franck Kita a fait dans la clarté et la lucidité, jeudi dernier lors de la reprise de l’effectif pro du FC Nantes. Le directeur général du club a mis en exergue un point qui fait depuis longtemps défaut à l’octuple champion de France, et le nom du chef de chantier a été dévoilé ce lundi par Ouest-France : Baptiste Drouet, 33 ans, et donc désormais ex-scout du FC Lorient.

Propos de Matthieu Bideau recueillis par JB

Par Jérémie Baron pour SOFOOT.com