Nantes, meurs un autre jour

Fans of Nantes invades the pitch to celebrate during the French Ligue 1 Uber Eats soccer match between Nantes and Angers SCO at Beaujoire Stadium on June 3, 2023 in Nantes, France. (Photo by Baptiste Fernandez/Icon Sport)

Habitué aux soirées de gala ces derniers mois, Nantes s’est rappelé, ce samedi soir face à Angers, qu’elle aimait aussi vibrer au moment de sauver sa peau. Récit de la soirée qui a vu le FCN revenir d'entre les morts.

Avoir l’occasion d’envahir deux fois la pelouse de son stade, à seulement un an d’intervalle, est un luxe auquel très peu de supporters accèdent. Alors, le faire trois fois en l’espace de deux saisons frôle l’indécence. Mais les suiveurs du FC Nantes n’y ont pas réfléchi, au coup de sifflet final synonyme du maintien des Canaris en Ligue 1 au bout de cet exercice de galériens et de cette deuxième partie de championnat horrifiante. Tout cela, en parallèle d’une frissonnante campagne de Ligue Europa et d’un quasi back to back en Coupe de France.

À Nantes, on a appris à jongler avec les émotions : si c’était l’excitation qui animait joueurs et supporters au moment de la précédente marée humaine sur le carré vert, le 5 avril après avoir tapé Lyon en demi-finales de coupe, c’est le soulagement qui s’est emparé de la cité des ducs de Bretagne deux mois plus tard au terme d’une rencontre mêlant enthousiasme et crispation face au voisin – et déjà condamné – angevin. Les mots du soldat Jean-Charles Castelletto après la bataille, sur l’estrade face au peuple jaune et vert, ne trompent pas : « Ils ont voulu nous tuer, on est encore là ! » Ainsi soit-il.…

Propos recueillis par TP et JB

Par Tristan Pubert et Jérémie Baron, à la Beaujoire pour SOFOOT.com