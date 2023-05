Nantes : Forfait jusqu’à la fin de saison Pedro Chirivella finalement apte

Alors qu’il souffrait d’une pubalgie, le contraignant à mettre un terme à sa saison en avril dernier, le Nantais Pedro Chirivella va finalement revenir ce week-end. Face aux mauvais résultats de son équipe, au bord de la relégation, le milieu de terrain a en effet décidé d’apporter ses forces à la bataille : « Je me sens prêt à aider l’équipe, a affirmé l’Espagnol en conférence de presse ce jeudi soir. On a besoin de tout le monde, même deux, dix ou quinze minutes. Mais si le coach veut me faire démarrer, je serais très heureux. » La dernière apparition de Chirivella remonte au 2 avril dernier, et une défaite contre Reims (3-0).…

MLM pour SOFOOT.com