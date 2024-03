Nantes étonne Nice, Montpellier taxe Le Havre, Toulouse cartonne Clermont

En ce dimanche de Pâques, pas de résurrection mais bien une rechute pour Nice face à Nantes (1-2). Dans une après-midi longtemps avare en buts avant de se débloquer, Toulouse a enfoncé le vilain petit canard clermontois (0-3). Enfin, Montpellier double Le Havre (0-2), qui glisse dangereusement vers la zone rouge.

La gifle du jour

Elle arrive de Clermont, où les locaux se sont décomposés devant Toulouse (0-3), plongeant un peu plus vers la Ligue 2. Tout est parti d’un contrepied parfait de Vincent Sierro depuis le point de penalty, suite à un tacle à retardement de Maximiliano Caufriez sur Thijs Dallinga. Le buteur néerlandais s’est ensuite bien débrouillé pour couper du pied droit un centre de Frank Magri, avant que Sierro d’un nouveau plat du pied ne scelle l’impuissance CF63. Les Violets s’affirment dans le ventre mou.

Le match de la peur du jour

Au stade Océane, ce sont deux équipes résolument malades et en quête de plus en plus vitale de points qui se faisaient face. Au terme d’un premier acte brouillon de part et d’autre malgré un poteau havrais, Montpellier a pris les devants au meilleurs des moments suite à une percée de Moussa Al-Tamari. Sur le centre de Lucas Mincarelli à ras du sol, Jordan Ferri s’est appliqué pour devancer Arthur Desmas. La délivrance est venu de Christopher Jullien, laissé libre comme l’air dans la surface, pour reprendre un corner de Téji Savanier (score final 0-2). Le MHSC gagne deux places et double son adversaire du jour, alors le HAC n’a plus qu’un point d’avance sur Lorient, barragiste, et boucle son week-end sur un septième revers en huit en rencontres.…

Par Alexandre Lazar pour SOFOOT.com