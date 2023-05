information fournie par So Foot • 04/05/2023 à 12:49

Nantes : après la Coupe, la découpe

Défait par Brest dans le score (0-2) et dans la manière, Nantes n'a pas réagi et s'est de nouveau sabordé lui-même. Il fallait pour les joueurs passer à autre chose après la triste finale de la Coupe de France et se battre pour décrocher le maintien. Mais ça, les hommes d'Antoine Kombouaré en sont aujourd'hui bien loin.

Le FC Nantes peut penser avoir touché le fond à chaque match. Pourtant, Nantes arrive à creuser encore et encore. Au sortir d’une finale de Coupe de France perdue qui a rapidement viré au cauchemar, une réaction était espérée dans la manière et le résultat. Pourtant, quatre jours plus tard, ce changement n’est pas arrivé chez un concurrent direct au maintien, alors que les prochaines épreuves s’annoncent d’un tout autre niveau.

Les mêmes maux, les mêmes erreurs

Passés de l’enthousiasme à la colère samedi dernier, les supporters nantais attendaient une réponse de ceux qui portent leurs couleurs. À Brest, ce fut finalement un nouveau match sans la moindre envie et détermination dégagées. 90 nouvelles minutes face à un concurrent direct au maintien (SB29 et FCN étaient à égalité de points à l’entame du match, NDLR) où les cadres n’ont pas répondu présent. À commencer par Alban Lafont qui, déjà loin d’être à son niveau face à Toulouse, a de nouveau commis une erreur condamnant une équipe nantaise en plein doute. Habitué à porter les siens, c’est aujourd’hui l’ombre du portier qui détient le brassard de capitaine.…

Par Marius Le Moual pour SOFOOT.com