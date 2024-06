Nagelsmann : la suite sans les idées

Si l’Allemagne a bien démarré son Euro, certains de ses titulaires peinent à maintenir le rythme. Pas vraiment étonnant, avec un sélectionneur qui refuse tout changement.

« Vous pouvez me demander ma composition d’équipe, je vous la donnerai 24 heures à l’avance s’il le faut. » Cette phrase prononcée en conférence de presse, Julian Naglesmann s’y accroche comme à une vérité absolue. Interrogé par un journaliste allemand concernant les potentielles évolutions tactiques à prévoir durant cet Euro, le sélectionneur de la Mannschaft s’est montré aussi sec qu’affirmatif : il n’y aura aucun changement (ou presque) dans ses onze de départ. Un élément confirmé durant cette phase de groupes donc, où trois fois – contre l’Écosse, la Hongrie, et la Suisse – le coach a conduit les mêmes titulaires. De quoi interroger sur l’utilité d’embarquer 26 joueurs, alors que l’Allemagne a montré certaines carences, notamment en pointe et sur les côtés.

Parmi ces curiosités de système, on peut ainsi mettre la lumière sur le rendement médiocre des latéraux : Joshua Kimmich et Maximilian Mittelstädt. Les plus pragmatiques diront certainement qu’un latéral est avant tout fait pour défendre, mais force est de constater que les deux bonshommes de couloir se contentent du minimum depuis l’entame de cet Euro. Peu en vue offensivement ou maladroit au moment d’envoyer une passe en retrait (notamment Mittelstädt), les intéressés n’apportent rien de bien excitant aux velléités offensives germaniques. Pour Kimmich, formé comme latéral droit mais beaucoup plus habitué à évoluer comme sentinelle aujourd’hui, l’explication se trouverait donc dans ce retour aux sources brusqué – malgré quelques apparitions à droite avec le Bayern Munich en milieu de saison. Observez la stratégie opérée par les Suisses ce dimanche soir : en mettant de l’intensité au milieu de terrain – Toni Kroos, İlkay Gündoğan, Jamal Musiala et Florian Wirtz ayant été aux abonnés absents – les hommes de Murat Yakin ont effectivement forcé leurs adversaires à passer sur les côtés et donc à déjouer pendant 90 minutes.…

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com