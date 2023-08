Naeher : « C'est dur de voir sa Coupe du monde se terminer à un millimètre près »

La routourne a tourné.

La réussite avait accompagné les Etats-Unis contre le Portugal, mais c’est une amie infidèle et elle n’était pas là face à la Suède. Alyssa Naeher a réalisé une grande séance de tirs au but ce dimanche à Melbourne. La gardienne américaine a repoussé la frappe de Rebecka Blomqvist et a même marqué sa tentative en position de sixième tireuse. Cela n’a malheureusement pas suffi aux USA, éliminés 5-4 au bout d’un long suspense. La gardienne américaine pensait en effet avoir sauvé le tir de Lina Hurtig, avant que la vidéo valide le but pour un cheveu.…

QB pour SOFOOT.com