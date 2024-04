Naby Keïta répond aux attaques de son club

Une défense digne de celle du Werder face à Leverkusen.

Accusé par son club d’avoir séché le déplacement à Leverkusen (5-0), Naby Keïta était sommé de s’expliquer. « Après avoir appris hier qu’il ne serait pas titulaire, Naby a décidé de ne pas monter dans le bus et de rentrer chez lui » , avait accusé ce dimanche le Werder sur Twitter/X. « Un jour avant le match, on voit généralement qui joue et qui ne joue pas. C’est ce qui s’est passé samedi. Honnêtement, ce n’était pas une décision surprenante que Naby ne commence pas. J’ai ensuite appris qu’il était rentré chez lui et avait décidé de ne pas venir à Leverkusen, avait indiqué son coach Ole Werner avant la rencontre . Ce qu’il a fait n’a rien à voir avec un sport d’équipe. » …

VD pour SOFOOT.com