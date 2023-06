N’Golo Kanté, les moyens justifient la fin

Il n’y a pas de honte à rejoindre l’Arabie saoudite en fin de carrière. Surtout quand le joueur en question, N'Golo Kanté pour ne pas le nommer, a marché sur la planète foot pendant de belles saisons.

Qu’elle semble loin, l’époque où les Français découvraient le petit sourire rafraîchissant de N’Golo Kanté. Et inversement, qu’elle semble loin aussi, l’époque où N’Golo Kanté intégrait timidement les rangs de Didier Deschamps. C’était en mars 2016, lors d’un match amical contre les Pays-Bas, et pourtant, tout le monde semble s’en souvenir comme si c’était hier. « Il y a certains joueurs de l’équipe de France que je n’avais vus qu’à la télévision », lançait alors le milieu de terrain de Leicester City pour sa première convocation en haut des marches de Clairefontaine. Depuis, celui qui venait à l’entraînement en trottinette a tout gagné, avec la tunique au coq comme avec ses clubs de l’autre côté de la Manche. Et sept ans plus tard, après avoir dû emprunter des chemins de traverse pour jouer au plus haut niveau, Kanté a décidé de prendre à 32 ans une préretraite dorée bien méritée.

Farewell, N'Golo. Thanks for everything. 💙…

Par Matthieu Darbas pour SOFOOT.com