N'Golo Kanté, la surprise du chef

On ne l'attendait plus. Cité dans la liste de Didier Deschamps pour l'Euro 2024, N'Golo Kanté a retrouvé le chemin de l'équipe de France, après avoir emprunté celui plus escarpé de l'Arabie saoudite. À 33 ans, NG voit sa traversée du désert porter ses fruits.

À ceux qui pensaient qu’on n’apprenait rien lors des annonces de liste de Didier Deschamps : ils se trompent. Ce jeudi, on a eu deux indications de la plus haute importance. Un, Didier a un sacré bouquet de chaîne sportives. Deux, au regard de l’info précédente, le décalage horaire peut avoir ses avantages pour capter l’attention d’un sélectionneur qui, passé 21 heures, peut se noyer dans les multiplex européens. Tout ça, N’Golo Kanté a dû le comprendre ces derniers jours lorsque le sélectionneur de l’équipe nationale l’a contacté pour évoquer avec lui la possibilité d’un retour chez les Bleus. Alors que certains – peut-être lui-même compris – le pensaient parti en pré-retraite dans le luxuriant championnat saoudien, n’étant plus apparu sous la tunique bleue depuis une défaite contre le Danemark en juin 2022, il s’est vu offrir à 33 ans un ticket pour participer à la troisième phase finale de l’Euro de sa carrière. La belle affaire.

Le silence est d’or, le temps de jeu est d’argent

Le nom du champion du monde avait commencé à bruire quelques minutes avant l’allocution officielle du grand chef sur le plateau du 20h de TF1. Quand sa silhouette s’est affichée dans le moniteur, l’effet de surprise n’était pas totalement dissipé. La justification, elle, est réfléchie, le Double D ayant anticipé les questionnements notamment sur l’état de forme de la sentinelle au quinze poumons : « Il a fait une saison complète, où il a retrouvé toutes ses capacités physiques, et de par son vécu, je suis convaincu que l’équipe sera plus forte avec lui. On pourra discuter de l’intensité dans ce championnat saoudien avec des températures élevées et un taux d’humidité qui amènent les joueurs à être impactés dans le dernier tiers du match. Mais il a disputé plus de 4000 minutes, soit plus de 40 matchs. À l’heure où je vous parle, il est en train de jouer. » …

