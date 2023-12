information fournie par So Foot • 08/12/2023 à 22:36

Murillo : « Aubameyang est largement meilleur sur le terrain que sur la PlayStation »

Panama papers.

Arrivé cet été en provenance d’Anderlecht, Michael Murillo prend doucement ses marques à l’OM. L’international panaméen a connu sa quatrième titularisation de la saison mercredi face à Lyon (3-0). Un match ponctué de son tout premier but sous les couleurs phocéennes. Sur un petit nuage, il est revenu sur son intégration pour RMC Sport. « La pression est totalement différente ici, beaucoup plus forte. Pour moi c’est nouveau, mais je vais être honnête : ça me plaît énormément. J’aime cette exigence » , confie-t-il.…

QB pour SOFOOT.com