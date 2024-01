Munir El-Haddadi : « Petit à petit, la Liga devient plus équilibrée »

Promu cette saison en Liga et actuel huitième du championnat, l’UD Las Palmas peut compter sur les services de Munir El Haddadi pour fluidifier son collectif. Avant de recevoir le Real Madrid, l’ailier de 28 ans formé à La Masia donne quelques billes sur son parcours et la saison emballante des Canariens.

Las Palmas a mis six journées pour remporter son premier match en Liga, mais semble désormais avoir trouvé son rythme de croisière. Quel est le secret pour bien tourner en première division ?

Quand tu montes dans l’élite, il faut savoir trouver un bon équilibre avec l’arrivée de nouvelles recrues et l’exigence collective requise par notre entraîneur. Ça nécessite forcément un temps d’adaptation, ça se peaufine. Match après match, on apprend à mieux se connaître et à mieux comprendre les principes de jeu : conserver le ballon et bien défendre à la perte de celui-ci. À chaque match et chaque entraînement, le Mister ( Garc í a Pimienta) est là pour nous transmettre la confiance et nous permettre de pratiquer le jeu que nous déployons. Il sait comment diriger un groupe, comment l’entraîner. Les jeunes issus du centre de formation sont aussi habitués à ce football.…

Propos recueillis par Antoine Donnarieix pour SOFOOT.com