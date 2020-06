Agnès Buzyn et Marlène Schiappa. © Luc Nobout / MAXPPP / IP3 PRESS/MAXPPP

Invitée le 28 mai sur France Info, Marlène Schiappa, la secrétaire d'État à l'Égalité entre les femmes et les hommes, affichait encore sa confiance et son optimisme, se félicitant qu'Agnès Buzyn ait enfin repris sa campagne pour le second tour des municipales à Paris, après une longue hésitation. « C'est positif », saluait-elle, « par respect pour ces militants et pour ces gens qui ont travaillé pour présenter leur projet, c'est important qu'elle puisse proposer ce projet au suffrage dans chaque arrondissement ». Voilà pour les propos publics. Car sur la boucle interne de la liste de La République en marche dans le 14e arrondissement, c'est une tout autre tonalité.

Vendredi, Marlène Schiappa, numéro deux de la liste macroniste emmenée par l'UDI Éric Azière, a en effet posté des consignes où elle ne dissimule rien du fond de sa pensée. « Plus personne ne pense qu'Agnès Buzyn va être élue maire de Paris », entame-t-elle dans ce message très cash que nous nous sommes procuré, contredisant ainsi Agnès Buzyn qui déclarait le 2 juin dans Le Parisien : « J'y vais pour gagner. » « Partant de là, poursuit même Schiappa, je ne suis pas pour mentir aux gens et dire votez Buzyn pour qu'elle soit maire de Paris, mais être très honnête sur les enjeux. On aura sans doute un seul élu. Éric (Azière, NDLR). Ou plutôt entre zéro et un seul. » La tête de liste de la macronie à Paris appréciera.

... Lire la suite sur LePoint.fr