Municipales : quand le RN fait les yeux doux à la communauté asiatique

Ce samedi 22 février après-midi, des militants du Rassemblement national venus de tout Paris se retrouvent devant la galerie Masséna, un gigantesque centre commercial dans le 13e arrondissement, au c?ur du « triangle de Choisy », le plus grand quartier asiatique de la capitale. Jean-Michel Dubois, tête de liste dans le 13e pour Aimer Paris, le mouvement soutenu par Marine Le Pen, n'a pas lésiné sur les moyens pour séduire les membres de la communauté chinoise nombreux à faire leurs courses ou à se restaurer : avec ses militants, il distribue un tract écrit en français et? en chinois.« Comme si l'insécurité grandissante et le mal-logement dans le 13e arrondissement de Paris n'étaient pas suffisants, nos amis de la communauté chinoise sont victimes de stigmatisation et de discrimination de la part de certains suite à l'épidémie de coronavirus. Jean-Michel Dubois tient à réaffirmer sa totale solidarité à nos compatriotes français d'origine chinoise dans ces moments si difficiles et continuera plus que jamais à être présent dans cet arrondissement. Malgré l'épidémie, mon fils, mon petit-fils et ma belle-fille d'origine chinoise ont tenu à rester en Chine par attachement », peut-on lire dans les deux langues sur le document.Une méthode qui ne plaît pas à tout le monde : « C'est du communautarisme ! » s'indigne une militante Républicaine du 13e en découvrant les tracts. Si certains militants du RN ont parfois du mal à...