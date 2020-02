Municipales : le numéro d'équilibriste des ministres candidats

Le sujet est sensible à un peu plus d'un mois des élections municipales. Dix membres du gouvernement sont en lice pour le scrutin, dont le Premier ministre Édouard Philippe qui se présente au Havre. Mais comment concilier activité gouvernementale et campagne de terrain ? Une circulaire a été émise afin de rappeler le cadre légal. Mais celui-ci peut se révéler difficile à juger, explique le Parisien. Le sujet a fait un vibrant retour dans l'actualité au cours du week-end. Édouard Philippe est en déplacement au Havre, en pleine opération séduction dans la cité qu'il a dirigée entre 2010 et 2017. Mais le candidat doit laisser place au chef du gouvernement, rappelé à Matignon pour une réunion sur le coronavirus. Un aller-retour jusqu'à Paris, en plein week-end de campagne, qui a été pris en charge par l'État. Sibeth Ndiaye, interrogée sur le sujet dimanche soir par LCI, explique que c'est normal. "À partir du moment où vous devez revenir pour des raisons professionnelles, c'est pris en compte sur les deniers de l'Etat". Au Havre, l'opposition écologiste regrette un combat déséquilibré en raison des moyens déployés par Édouard Philippe. Lire aussi Municipales : les soutiens opportuns de LREMLa fin des déplacements ministériels le 24 févrierQue dit le Code électoral sur les règles de financement ? Très concrètement, un ministre n'a pas le droit d'utiliser les moyens de son ministère pour faire campagne. Une circulaire...