Municipales - La France insoumise : la stratégie du coucou

Les municipales, quelles municipales ? Alors que le patron d'Europe Écologie-Les Verts (EELV) Yannick Jadot fait le tour de France pour soutenir ses candidats, le leader de La France insoumise (LFI), Jean-Luc Mélenchon, reste en retrait. Distillant simplement quelques apparitions dans des villes symboles, comme Le Havre, où se présente le Premier ministre, ou encore à Bagnolet, en Seine-Saint-Denis, pour quadriller des quartiers où des voix lui ont manqué à la dernière présidentielle. Après la claque des européennes, LFI a donné l'impression de se placer en recul sur les élections municipales. « La France insoumise n'est pas candidate aux élections municipales », affirmaient même mordicus les responsables du mouvement quelques jours encore avant le premier tour. Et avant... de présenter, discrètement, au sein de listes estampillées « citoyennes », des candidats dans 550 villes. Le parti mélenchoniste aura obtenu 30 maires et 350 conseillers municipaux le 15 mars. Pour le second tour du 28 juin, les Insoumis se faufilent dans environ 200 listes et affichent pour ambition de bonnes places dans les conseils municipaux de nombre d'entre elles, comme, annonce le mouvement, à Amiens, Aubagne, Bagnolet, Bourges, Les Clayes-sous-Bois, Grenoble, Lyon, Noisy-le-Sec, Riom, Tours... En clair, peinant à conduire ses listes autonomes par manque d'ancrage local - ce qui est étonnant de la part d'un mouvement qui se veut la première

... Lire la suite sur LePoint.fr