Municipales : « Faut peut-être élire un vrai clown », Rémi Gaillard candidat

C'est en faisant n'importe quoi que l'on devient n'importe qui, clame depuis des années Rémi Gaillard. Mais le trublion, qui s'est fait connaître avec ses vidéos déjantées sur Internet, se veut plus sérieux désormais. Alors qu'il est engagé depuis des années pour la défense des animaux, il franchit un cap en se déclarant candidat pour les élections municipales de mars prochain à Montpellier, sa ville, dans les colonnes de Midi libre. « Puisque chaque élection est un nouveau canular, puisque le politique fait tristement rire, faut peut-être enfin élire un vrai clown », lance-t-il pour justifier sa candidature, lui qui en a marre « des tartuffes qui ne défendent que le pognon ».Ses rivaux annoncés dans l'Hérault apprécieront. Comme l'a expliqué 20 Minutes, Alex Larue (LR) et Michaël Delafosse (PS) ont déjà annoncé leur candidature, alors que La France insoumise, La République en marche ou le Rassemblement national n'ont pas dévoilé leur possible candidat. Quant au maire sortant Philippe Saurel, ex-membre du PS élu sous l'étiquette divers gauche en 2014 et qui a soutenu LREM aux européennes il y a quelques mois, il annoncera en février s'il se représente, dans la foulée d'une opération au genou.« Être la voix des sans-voix »Ici, le candidat Gaillard se lance en solo. « Il n'est pas de droite mon parti, il n'est pas de gauche. Et s'il est En marche, c'est plutôt en tongs. En fait, ce n'est pas un parti, c'est plutôt une...