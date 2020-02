Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Municipales: Dati passe en tête devant Hidalgo, Buzyn 3e Reuters • 19/02/2020 à 13:53









MUNICIPALES: DATI PASSE EN TÊTE DEVANT HIDALGO, BUZYN 3E PARIS (Reuters) - Rachida Dati, candidate Les Républicains aux élections municipales de Paris, est passée en tête des intentions de vote devant Anne Hidalgo pour le premier tour le 15 mars prochain, selon un sondaxe Odoxa publié mercredi par le Figaro. D'après cette enquête, la cheffe de file des Républicains est désormais créditée de 25% des intentions de vote (+5 points) contre 23% (stable) pour la maire sortante. La nouvelle candidate pour La République en Marche (LaRem) Agnès Buzyn, qui a remplacé au pied levé Benjamin Griveaux après le retrait surprise de ce dernier, est donnée en troisième position (17%, soit un point de plus que son prédécesseur). Elle devance le candidat écologiste David Belliard (14%; -0,5 point) et le macroniste dissident Cédric Villani dont les intentions de vote ont reculé à 7% (-3 points). (Blandine Hénault, édité par Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.