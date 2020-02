Municipales à Paris : le concours Lépine des propositions

D'un « Centrak Park » parisien aux « forêts urbaines », en passant par le transfert des lignes Eurostar et Thalys à Saint-Denis, le marché de l'offre électorale ne s'est jamais aussi bien porté à Paris. Avec une nette tendance à la hausse pour les mesures écologiques et d'accès au logement. Certaines de ces propositions, jugées irréalistes, auront retenu l'attention sur les réseaux sociaux ? déménagement de la gare de l'Est en tête ?, d'autres clivent toujours autant, comme la place accordée au vélo. Une surenchère programmatique à destination des Parisiens qui placent, pour l'instant, Anne Hidalgo en tête des sondages. Du côté de La République en marche, la réconciliation entre Benjamin Griveaux, troisième dans les intentions de vote, et le dissident Cédric Villani ne semble pas à l'ordre du jour. Chaque candidat déploie des trésors d'inventivité en termes de propositions. Des écologistes au candidat indépendant Gaspard Gantzer, sans oublier l'inénarrable Marcel Campion, Le Point revient pour vous sur les annonces « chocs » de la bataille des municipales à Paris.Le « manageur de rue » (Benjamin Griveaux)Dans une interview au Parisien, le candidat LREM, en troisième position dans les intentions de vote, innove en proposant la création d'un nouveau métier : le « manageur de rue ». Celui-ci aura « en charge un pâté de maisons de cinq ou six rues et aidera à régler les problèmes de l'espace public »,...