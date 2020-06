Municipales à Paris : Hidalgo, Dati et Buzyn, à chacune sa stratégie

Agnès Buzyn, David Belliard, Anne Hidalgo et Rachida Dati avant le premier tour du 15 mars. © Jacques Witt/SIPA / Jacques Witt/SIPA

Favorite dans les sondages, Anne Hidalgo devrait retrouver son siège à l'Hôtel de Ville de Paris pour un second mandat. Selon les dernières enquêtes, les listes « Paris en commun » de la maire sortante sont en tête dans tous les arrondissements tenus par des élus socialistes. Mais aussi dans le secteur centre, qui regroupe désormais les quatre premiers arrondissements de la capitale.

Des résultats, s'ils sont confirmés dans les urnes le 28 juin, qui lui assureront la majorité absolue au Conseil de Paris. La socialiste espère même conquérir le 5e et reprendre le 9e perdu en 2014. Il n'empêche. Ses deux adversaires, Rachida Dati (LR) et Agnès Buzyn (LREM), ne désarment pas. Alors qu'elles amorcent le sprint final pour la bataille de Paris, chacune allonge sa foulée et conforte sa stratégie.

Hidalgo : écolo un jour, écolo toujours...

Avec 45 % des intentions de vote, selon le dernier sondage BVA-La Tribune-Europe 1, Anne Hidalgo caracole en tête. Arrivée première le 15 mars (29,33 % des voix), elle a choisi de demeurer dans son couloir écologique. Une stratégie confortée par les enquêtes d'opinion : selon celle qu'a réalisée l'Observatoire des villes vertes, 78 % des Français (contre 61 %, il y a 4 ans) affirment que le développement des espaces verts représente l'un des critères prioritaires de leur choix pour le second tour des élections municipales du 28 juin.

