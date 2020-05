Municipales à Paris : Agnès Buzyn de retour en selle

Entre temps, Agnès Buzyn avait tenté de se faire oublier en retournant travailler à l'hôpital militaire de Clamart pour soigner les malades du coronavirus. © GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP

Elle avait totalement disparu de la scène politique depuis sa sortie remarquée dans les colonnes du Monde où elle dénonçait la « mascarade » du maintien du premier tour, malgré l'épidémie de coronavirus. Agnès Buzyn s'apprête finalement à sortir de son silence. Comme le révèle l'Opinion, l'ancienne ministre de la Santé va prendre la parole mardi 26 mai pour annoncer qu'elle conduira bien la liste LREM pour la mairie de Paris le 28 juin prochain lors du second tour.

Son absence pesait dans les rangs de la majorité et personne n'était vraiment en mesure de donner une réponse sur l'avenir d'Agnès Buzyn dans la capitale. Marlène Schiappa avait notamment botté en touche sur l'éventuel maintien de sa candidature sur France Inter le 21 mai dernier : « Je n'ai pas d'informations à cet égard, je suis dans l'incapacité de vous répondre », avait déclaré la secrétaire d'Etat chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes. Gilles Le Gendre, patron des députés LREM à l'Assemblée nationale, ne donnait pas beaucoup plus d'indices, mais assurait que « la candidate est légitime pour aller jusqu'au bout du combat ».

La menace des commissions parlementaires

Enfin, le délégué général de la République en marche Stanislas Guerini, longtemps désigné comme une possible alternative à

