Municipales à Marseille : un ancien capitaine de l'OM candidat LREM

Mamadou Niang se lance à 100 % dans la politique. Champion de France en 2010, ancien capitaine de l'Olympique de Marseille, le footballeur de haut niveau connaît bien la ville des Bouches-du-Rhône. Aussi a-t-il décidé de tenter sa chance lors des élections municipales de mars prochain : il figurera sur les listes présentées dans les 15e et 16e arrondissements de la ville et menées par Saïd Ahamada, rapporte 20 Minutes. Il rejoint ainsi Yvon Berland, le candidat de la majorité présidentielle, pour tenter de ravir la mairie marseillaise aux Républicains, alors que celle-ci est dirigée depuis des années par un grand nom de la droite : Jean-Claude Gaudin. Pour le remplacer, LR a misé, lui, sur Martine Vassal.Lire aussi Municipales : Marseille, la foire aux candidatsAuprès du site d'informations, l'ancien capitaine de l'OM confie se mettre « au service d'Yvon Berland et de la population marseillaise avec l'envie de changer les choses dans cette ville qui a énormément de besoins ». Il dit partager « les mêmes idées » que le candidat LREM à la mairie, et réaffirme sa volonté de « faire bouger les choses dans le bon sens », à Marseille. Du côté de LREM, Yvon Berland se dit parfaitement conscient de l'atout que peut représenter Mamadou Niang dans ces élections municipales, en raison de sa popularité dans la ville et à l'OM, mais pas que.L'élément déclencheur : un dîner avec Macron ?Lui veut dépasser la simple image du footballeur...