Municipales : à Lyon, on vote aussi pour la métropole

« La métropole ? Quelle métropole ? On vote pour qui ? » Ces questions, Prosper Kabalo a l'habitude de les entendre quand il parle des élections métropolitaines aux habitants de Villeurbanne. À la fois candidat aux municipales (sous les couleurs d'En marche !) et aux métropolitaines (sans investiture), il passe beaucoup de temps à expliquer aux électeurs ce nouveau scrutin, unique en France.Les 15 et 22 mars, les habitants de la métropole de Lyon auront en effet deux bulletins à déposer dans deux urnes distinctes. Le premier pour élire le maire de leur commune ou de leur arrondissement, le second pour élire les 150 conseillers métropolitains. D'où vient cette exception ? De la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, autrement appelée loi Mapam, promulguée en 2014. C'est elle qui a permis la création le 1er janvier 2015 de la métropole de Lyon, nouvelle entité issue de la fusion des compétences de l'agglomération du Grand Lyon et, sur le territoire de celle-ci, du département du Rhône. Pour quoi faire ? « Ôter une couche au millefeuille territorial », avait expliqué à l'époque le maire de Lyon Gérard Collomb (LREM), initiateur de ce big bang administratif avec Michel Mercier, l'ancien président du conseil général (UDI). Aujourd'hui, la métropole de Lyon regroupe 59 communes et 1,4 million d'habitants. Elle dispose d'un budget annuel de 3 milliards d'euros pour gérer...