Municipales à Lyon : les Verts attendent une victoire historique

Dans le cadre des élections municipale 2020 à Lyon, Yannick Jadot vient soutenir les candidats aux élections municipales et métropolitaines, Grégory Doucet et Bruno Bernard. © Antoine Merlet / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Que ce soit sous un soleil de plomb ou une pluie battante, les écologistes déambulent, jour après jour, sur les berges du Rhône - l'une des réalisations majeures de Gérard Collomb -, encouragés par les cyclistes, promeneurs et pique-niqueurs qui défilent ici au quotidien. Quelle ironie du sort pour cette capitale de la macronie (c'est à Lyon qu'a eu lieu le premier congrès LREM en novembre 2017) qui ne compte désormais plus aucun candidat de la majorité. Les Verts, eux, n'en ont cure et veulent bien en profiter, portés par la dynamique enclenchée au premier tour des municipales par la tête de liste Grégory Doucet (arrivé au premier tour avec 28,46 % des voix). Il le répète à l'envi, ce scrutin municipal présente un enjeu national et « historique, parce que c'est le dernier mandat pour agir sur le climat et parce que notre victoire résonnera bien au-delà de Lyon. Jamais une ville de cette importance n'a été dirigée par un exécutif écologiste, il n'y a pas d'exemples d'autres villes en France, en Europe et dans le monde. »

Après leur alliance avec les listes de gauche (du PS au PC et LFI), les voilà ralliés par une série d'anciens compagnons de route de Gérard Collomb, rebutés par le rassemblement constitué, en réponse, entre la liste LREM de l'actuel maire de Lyon et celle des candidats Les Républicains (LR), à savoir Étienne Blanc (à la mairie, qui a laissé sa place au candidat LREM Yann Cucherat, qui s'est ensuite

