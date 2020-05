Municipales : à La Flotte-en-Ré, l'impossible fauteuil pour deux

Virus et élection ne font pas bon ménage. Certains maires dont les listes ont été élues dès le premier tour aux municipales de mars dernier ne siègent toujours pas. La faute au confinement, qui empêche leur investiture. À La Flotte, dans l'île de Ré, classé parmi les plus beaux villages de France, l'actuel maire, Léon Gendre, 83 ans et 43 ans de mandat, s'apprêtait à tirer sa révérence. C'était sans compter la crise sanitaire.

Toujours bon pied, bon œil, ce natif de Ré reçoit dans son bureau, proche du centre-village. Lui qui a connu la tempête Xynthia en 2010 ne s'avoue pas facilement impressionné : « Je suis maire depuis 1977, j'en ai vécu, des moments difficiles si vous voulez tout savoir », explique-t-il. Accaparé par la distribution de masques, M. le maire - aussi fin connaisseur de son territoire que de ses administrés - ne rechigne pas. « Je passe entre huit et neuf heures par jour dans ma mairie pour répondre au téléphone », affirme-t-il, volontiers critique à l'égard du pouvoir : « On parle des maires à tort et à travers, on n'en a que pour eux, mais, dans les situations difficiles, il n'y a plus grand monde. »

Accusé d'être un autocrate local, roi en son île - il a été président de la communauté de commune de l'île de Ré -, l'édile préfère invoquer une forme de « devoir » face à ses détracteurs. Parmi eux, son cousin par alliance et, détail important, nouveau

