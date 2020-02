En déambulant dans les rues de Dijon, les habitants de la cité bourguignonne auront du mal à manquer l'affiche la plus provocatrice des municipales à venir. On peut y lire, en gros caractères, un mot de quatre lettres que l'?il ne saurait ignorer : SEXE. Une initiative tout à fait assumée du collectif indépendant « Un printemps écologiste pour Dijon », rapporte Le Parisien.« Maintenant que vous êtes attentifs, occupons-nous du climat », poursuit le texte, avant, finalement, de détailler le (vrai) slogan de la liste écolo : « Le climat change, Dijon aussi? » « Mettre un mot fort là où il n'est pas du tout attendu permet d'interpeller les gens et de les inciter à lire les quelques lignes suivantes », détaille au journal la tête de liste du mouvement, Bruno Louis.« Cela a boosté notre campagne »« Avec la crise environnementale actuelle, on ne voulait pas rajouter de la sinistrose. On s'est dit que les électeurs pouvaient être réceptifs à une forme de second degré. On ne veut pas choquer, simplement offrir une note d'anticonformisme », poursuit cet ancien d'EELV. Dans la droite lignée de cette démarche pour le moins audacieuse, le parti s'est offert, à l'occasion de la campagne pour les municipales, quelques jeux de mots bien sentis. « Plus besoin de blé pour se déplacer », mentionne par exemple une affiche en faveur de la gratuité des transports publics.Lire aussi Municipales : les soutiens opportuns de LREMPour le...