Municipales à Bordeaux : un scrutin très incertain

Bordeaux est un c?ur à prendre. Et tous les candidats à la mairie espèrent bien le conquérir. Avec le départ d'Alain Juppé pour le Conseil constitutionnel en février 2019, tout semble désormais possible en mars 2020. La ville devrait même connaître un second tour aux élections municipales pour la première fois depuis fort longtemps. Du moins si l'on en croit les sondages, qui donnent au coude à coude le maire sortant Nicolas Florian (33 % d'intentions de vote en décembre dans une enquête d'Ipsos publiée dans Sud Ouest) et l'écologiste Pierre Hurmic (30 %). On est en effet loin des 57 % d'intentions de vote que totalisait Alain Juppé à la veille des municipales en octobre 2013 et des 60,95 % des voix qu'il a réunies en mars 2014.Lire aussi Nicolas Florian, homme de l'ombreEt si le parti du président avait un temps espéré afficher Bordeaux au nombre de ses conquêtes, ce n'est pas gagné pour l'instant. Entré en campagne le dernier, le candidat LREM Thomas Cazenave reste loin derrière ses deux concurrents. Avec 16 % des intentions de vote selon le sondage Ipsos de décembre, il apparaît davantage comme un faiseur de rois que comme le futur maire. Un rôle de supplétif qu'il refuse catégoriquement d'endosser. « Je ne serai pas troisième et j'irai jusqu'au bout, car je propose une offre alternative incarnée par des personnalités nouvelles. Bordeaux a besoin de renouveler sa vie politique », assure Thomas Cazenave, qui souligne que,...